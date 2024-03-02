По літаках вдарили зенітними ракетами.

Щойно Повітряні сили ЗСУ атакували зенітними керованими ракетами ще два російські винищувачі Су-34 і Су-35 на східному напрямку, повідомив о 17:08 командувач ПС ЗСУ, генерал-лейтенант Микола Олещук.

"Очікуємо підтвердження бажаного результату", - зазначив він.

За словами Олещука, російські війська продовжують використовувати тактичну авіацію для ударів керованими авіабомбами, але "літати окупантам стає все важче".

Відео дня

"Нам потрібно більше систем, більше зброї, щоб очистити наше небо", - додав генерал.

Новина доповнюється...