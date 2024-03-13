Російські окупанти просунулися на південний захід від Бахмута. Про це йдеться у свіжому звіті Інституту з вивчення війни (ISW).
Геолокаційні кадри показали, що російські війська нещодавно просунулися біля Кліщіївки. При цьому, позиційні бої тривали в районі Часового Яру і в Іванівському; в районі Кліщіївки, Андріївки, Ступочки, Південного і Північного.
Аналітики зазначили, що російські воєнкори заявили, нібито окупанти контролюють 60%, але ISW не виявив візуальних підтверджень цьому твердженню.
Крім того, аналітики зазначили, що окупанти просунулися на схід від Невельського, а російське міністерство оборони заявило про захоплення всього селища. Однак ISW не виявив візуальних доказів, що підтверджують захоплення Невельського російськими військами. Також в Інституті спростували дані про контроль російських окупантів над Первомайським.
Війна в Україні: новини
За добу на фронті між ЗСУ та російськими окупантами відбулося 91 бойове зіткнення. Найгарячіше було на Новопавлівському та Авдіївському напрямках.
12 березня, українська авіація завдала ударів по 9 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російських окупаційних військ.