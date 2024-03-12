За даними аналітиків Інституту, ЗСУ просунулися біля Богданівки.

У районі Бахмута тривають позиційні бої. На кадрах із геолокацією видно, що ЗСУ просунулися біля Богданівки.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту з вивчення війни (ISW). Аналітики також розповіли про ситуацію в районі Іванівського. Вони зазначили, що командир української роти, яка діяла на Бахмутському напрямку, заявив, що окупанти захопили позиції на околиці Іванівського на початку березня, але відтоді не просунулися вперед. ISW бачив геолокаційні кадри, які свідчать про те, що росіяни просунулися до центру Іванівського, але аналітики не виявили підтвердження того, що ЗСУ відбили центр Іванівського, але, можливо, вони це зробили.

За даними Інституту під Іванівським діють підрозділи російського 102-го мотострілецького полку (150-та мотострілецька дивізія, 8-ма загальновійськова армія (Південний військовий округ). Також на цьому напрямку діють найманці ПВК "Вагнер".

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Ситуація на Бахмутському напрямку

Як повідомив Генштаб, за добу на фронті відбулося 72 бойові зіткнення. На Бахмутському напрямку, Силами оборони відбито шість атак противника в районах населених пунктів Кліщіївка, Андріївка, Ступочки та на схід від Часового Яру Донецької області.

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