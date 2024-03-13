На обох напрямках було по 26 штурмів за добу.

Минулої доби, 12 березня, на фронті між ЗСУ та російськими окупантами відбулося 91 бойове зіткнення.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, на Куп’янському напрямку Сили оборони відбили 4 атаки противника в районах населених пунктів Синьківка та Табаївка Харківської області.

Водночас на Лиманському напрямку захисники стримали 7 атак ворога в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Терни Донецької області. На Бахмутському напрямку бої велись в районах східніше Часового Яру, Іванівського, Андріївки та Кліщіївки Донецької області. Там відбили 7 штурмів.

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На Авдіївському напрямку було набагато гарячіше. Росіяни здійснили 26 атак в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське Донецької області, але успіху не мали.

Стільки ж атак зафіксовано на Новопавлівському напрямку. Там ЗСУ стримували ворога, який наступав за підтримки авіації, в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки Донецької області.

"На Оріхівському напрямку ворог 12 разів атакував позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області, західніше Вербового та Роботиного Запорізької області. На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби, здійснено 3 безуспішні штурми позицій наших військ", - додали у відомстві.

Війна в Україні - останні новини з фронту

Як повідомляв УНІАН, вчора ISW повідомив про просування ЗСУ в районі Бахмута. На кадрах із геолокацією видно, що ЗСУ просунулися біля Богданівки.

За останніми даними, втрати Росії у війні становлять 425 890 осіб.

Також розповідалось, що після знищення російського патрульного катера "Сергей Котов", РФ не виводить кораблі на бойове чергування в Чорному морі.

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