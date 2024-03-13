Минулої доби, 12 березня, на фронті між ЗСУ та російськими окупантами відбулося 91 бойове зіткнення.
Як повідомляє Генштаб ЗСУ, на Куп’янському напрямку Сили оборони відбили 4 атаки противника в районах населених пунктів Синьківка та Табаївка Харківської області.
Водночас на Лиманському напрямку захисники стримали 7 атак ворога в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Терни Донецької області. На Бахмутському напрямку бої велись в районах східніше Часового Яру, Іванівського, Андріївки та Кліщіївки Донецької області. Там відбили 7 штурмів.
На Авдіївському напрямку було набагато гарячіше. Росіяни здійснили 26 атак в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське Донецької області, але успіху не мали.
Стільки ж атак зафіксовано на Новопавлівському напрямку. Там ЗСУ стримували ворога, який наступав за підтримки авіації, в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки Донецької області.
"На Оріхівському напрямку ворог 12 разів атакував позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області, західніше Вербового та Роботиного Запорізької області. На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби, здійснено 3 безуспішні штурми позицій наших військ", - додали у відомстві.
Війна в Україні - останні новини з фронту
Як повідомляв УНІАН, вчора ISW повідомив про просування ЗСУ в районі Бахмута. На кадрах із геолокацією видно, що ЗСУ просунулися біля Богданівки.
За останніми даними, втрати Росії у війні становлять 425 890 осіб.
Також розповідалось, що після знищення російського патрульного катера "Сергей Котов", РФ не виводить кораблі на бойове чергування в Чорному морі.