Зокрема, російська ППО працює в районі Новолипецького металургійного комбінату.

Триває повномасштабна війна Росії проти України. У кількох областях країни-агресорки лунають потужні вибухи, працює ППО.

Зокрема, в російських телеграм-каналах заявляють про атаку на Липецьк. Місцеві мешканці повідомляють, що чули над містом щонайменше 7 вибухів.

Зазначається, що російська ППО працює в районі Новолипецького металургійного комбінату. Це одне з найбільших металургійних підприємств Росії, яке відіграє важливу роль і для оборонного сектора.

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Вибуховою ніч видається і для Рязанської області. Повідомляється про "хлопки" в районі Рязанського нафтопереробного заводу.

Згодом губернатор Рязанської області РФ відзвітував, що росППО нібито збила над Рязанню БПЛА. За попередньою інформацією, постраждалих немає, житлові будинки та об'єкти соціальної інфраструктури не постраждали. На місці падіння уламків працюють оперативні служби.

Крім того, під атакою перебуває і Ростовська область країни-агресорки. Там під час відбиття атаки БПЛА дрон упав на приватний будинок у селі Ряджене. Виникла пожежа.

Загалом, за даними Міноборони РФ, над Ростовською областю з 20:00 до 21:30 (МСК) було збито шість безпілотників, додає Baza.

Про гучні "хлопки" повідомляють і мешканці Воронезької області. Там так само працювала ППО. За даними місцевої влади, його збили.

Прильоти фіксуються і в Коренево Курської області РФ.

Атаки по території РФ

8 березня дрони Головного управління розвідки Міноборони атакували нафтопереробний комплекс в Ленінградській області РФ. За даними джерел, йдеться про підприємство "Кірішнєфтєоргсинтез". Внаслідок атаки був пошкоджений щонайменше один з резервуарів підприємства.

Крім того, бійці ГУР знищили два тепловози РФ, які перевозили військову техніку. Зазначається, що вони здійснювали логістику озброєння і військової техніки з військових підприємств РФ на окуповану територію України.

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