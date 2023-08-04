Ганна Маляр зазначила, що для ворога основний напрямок – схід, а для Сил оборони - південь.

Ворог на півдні та сході підтягує свої резерви, в основному професійні підрозділи та десантно-штурмові загони. Найбільша концентрація військ окупантів на Куп’янському напрямку.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що центром бойових дій є схід, тому що якщо війну розглядати як шахи, бо це не тільки зброя, а й інтелект, то росіяни роблять свою ставку на схід, бо для них мета все-таки вийти на кордони Донецької та Луганської області.

"Вони вважають, що якщо зараз потужно вдарять по сходу, то зможуть кардинально змінити ситуацію самої війни. Вони хочуть перехопити ініціативу", - зазначила заступниця голови Міноборони в ефірі телемарафону.

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За її словами, у нас основні напрямки наступу це південь, а для росіян - схід. При цьому додала, що найбільше ворожих сил сконцентровано на Куп’янському напрямку.

"Вони поставили собі завдання повернути території, які восени ми звільняли. Для них зараз це важливо з моральної і військової точки зору", – зазначила Маляр.

Крім того, вона зазначає, що окупанти величезні сили кидають на Бахмутський напрямок.

"Ми завжди говорили про наш рух по флангах навколо Бахмута, щоб зайняти панівні висоти. По південному флангу ми повільно, але наполегливо і впевнено просуваємось вперед. А північному напрямку ворог атакує і намагається в нас забрати ті висоти, які ми взяли під контроль. Там дуже запеклі бої", - наголосила чиновниця.

За її словами, запеклі бої в нас там, де Авдіївка та Мар’їнка, де щодня дуже гаряче і нова ситуація. Сили оборони не дають можливості там просуватися ворогу, хоча окупанти "застосовують там все на світі – авіацію, посилюють артилерійські обстріли і мінування".

Маляр повідомила, що на півдні наші Сили оборони продовжують наполегливо здійснювати наступальні дії, пробираючись крізь дуже серйозний опір ворога – суцільні артилерійські обстріли, мінування.

"Наші війська на півдні подекуди прорвали першу лінію оборони і перейшли на проміжну і там стикаються з тим, що ворог на ключових висотах фактично створив бетонні інженерні укріплення і це ускладнює рух наших військ", - зазначила вона.

Ситуація на фронті станом на ранок 4 серпня 2023 - головні новини

За даними Генштабу, минулої доби Сили оборони ліквідували ще 640 російських загарбників та майже 90 одиниць ворожої техніки та озброєння. Загальні бойові втрати Росії в Україні з початку повномасштабного вторгнення в Україну орієнтовно склали близько 248 490 осіб.

Загалом протягом доби українська авіація завдала дев'ять ударів по районах скупчення російських військових, їхнього озброєння та техніки, а також по двох зенітно-ракетних комплексах окупантів.

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