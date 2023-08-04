Для ворога епіцентром бойових дій залишається східний фронт, там стратегічні напрямки його наступу.

Російські окупанти зосереджують основні зусилля на Сході, оскільки вважають, що завдавши удар по ньому зможуть загалом переломити ситуацію на фронті.

Про це повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр у Telegram. За її словами, для ворога епіцентром бойових дій залишається східний фронт, там стратегічні напрямки його наступу.

Як зазначила Маляр, противник вважає, що завдавши удар по Сходу він зможе загалом переломити ситуацію на фронті, тому найбільші зусилля зараз докладає саме на Сході.

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"Наші війська вчора і сьогодні відбивають ворожі атаки на Куп‘янському, Лиманському та Сватівському напрямках. Кількість ворожих обстрілів збільшилась. Ідуть важкі бої. Мета ворога відтягнути на ці напрямки наші сили з напрямку наступу та прорвати нашу оборону. Крім того на Куп‘янському напрямку ворог поставив мету повернути втрачені восени минулого року території. Це складна і виснажлива боротьба, але наші оборонці не дають можливості ворогу реалізувати його плани", - заявила заступник міністра.

На Бахмутському напрямку, зі слів Маляр, теж складна ситуація. Так, на південному фланзі наші війська поступово крізь щільний артилерійський вогонь та мінування, але продовжують рух вперед.

"На північному фланзі ворог атакує - ми відбиваємо атаки. Тут так само ворог хоче повернути втрачені позиції. Також на Сході ворог атакує Авдіївський і Мар’їнський напрямки. Там теж гарячі бої, але наші оборонці не дають ворогу просуватись", - зазначила вона.

Крім того, Маляр поінформувала, що Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

"Ворог чинить шалений спротив. Окрім суцільного мінування, на ключових панівних висотах ворог обладнав захищені бетоновані інженерні укріплення. В таких важких умовах наші війська поступово, але дуже наполегливо рухаються вперед", - наголосила заступник міністра.

Війна в Україні: новини

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти всіма силами намагаються зупинити Сили оборони, але українські захисники домінують.

"Фронт. Бої важкі, окупанти всіма силами намагаються зупинити наших хлопців. Штурми дуже жорстокі. Куп’янський, Лиманський, Бахмутський, Марʼїнський, Авдіївський напрямки. Південні напрямки. Всюди непросто. Але щоб не робив ворог, саме українська сила домінує", - заявив глава держави.

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