Разом з тим, ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається дуже високою.

Українські захисники та захисниці протягом минулої доби завдали чергових влучних ударів по позиціях російських окупаційних військ. Вдалося знищити десятки одиниць артилерії противника, засобів протиповітряної оборони та склади боєприпасів.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, протягом минулої доби Росія атакувала Україну іранськими ударними безпілотниками "Shahed". Українська протиповітряна оборона знищила усі 15 ворожих дронів.

Також ворог завдав одного ракетного, 57 авіаційних ударів та здійснив 29 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

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Внаслідок російських терористичних атак є постраждалі серед цивільного населення.

У Генштабі вчергове наголосили, що ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається дуже високою.

Водночас, українська авіація за минулу добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки росіян та по двох зенітно-ракетних комплексах окупантів.

Крім того, ракетні війська та артилерія протягом доби уразили 12 артилерійських засобів ворога на вогневих позиціях, одну радіолокаційну станцію, один пункт управління, три райони зосередження російських військових, два засоби протиповітряної оборони та три склади боєприпасів ворога.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, станом на 3 серпня Росія втратила на війні в Україні вже близько 247 тис. 850 своїх військових та понад 30 тис. одиниць військової техніки та озброєння.

Зокрема, за добу, 2 серпня, було ліквідовано ще 620 російських окупантів та знищено понад 20 бойових броньованих машин, 7 танків, 26 артилерійських систем та 35 безпілотників ворога.

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