Зазначається, що мінімальний строк контракту складає два роки.

Бойовиків "ДНР" примушують перепідписувати контракт з міноборони Російської Федерації на мінімальний дворічний терміню. У випадку відмови їх відправлятимуть на найнебезпечніші ділянки фронту.

За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, міністерство оборони РФ продовжує інтегрувати незаконні збройні формування так званої "ДНР" до власних збройних сил.

"До всього особового складу однієї з бригад 1 армійського корпусу збройних сил РФ доведено розпорядження, в якому колишнім військовослужбовцям так званої "ДНР" поставлено обов’язкову умову щодо заміни їх військових квитків на військові квитки збройних сил РФ, а також щодо перепідписання контрактів з міноборони з мінімальним терміном військової служби два роки", - йдеться у повідомленні.

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При цьому зазначається, що в разі відмови, "ДНРівців" відправлятимуть на найнебезпечніші ділянки фронту для участі у штурмових діях у складі передових підрозділів.

Мобілізація на окупованих Росією територіях - останні новини

В квітні Маріупольська міська рада повідомила, що викладачі окупованих маріупольських вишів мають повідомити студентів стати на військовий облік. Таким чином, це може бути підготовка до "мобілізації" молодих маріупольців.

Також надходила інформація і про мобілізацію чоловіків на окупованих територіях України.

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