Окупанти створили новий "орган" для посилення примусової мобілізації.

Російські загарбники намагаються перезапустити систему примусової мобілізації населення на тимчасово окупованій території Луганщини. Росіяни почали заново створювати так звані "військомати", оскільки попередні установи не змогли виконати "план".

У Центрі національного спротиву повідомили, що окупанти створили ліквідаційну комісії для "воєнного комісаріату "ЛНР", яким керують місцеві колаборанти.

"Причина полягає в тому, що даний "орган" був не спроможний виконати план з мобілізації необхідної кількості людей до лав окупаційної армії, оскільки місцеві мешканці уникають призову всіма можливими способами. Замість нього окупанти створили новий орган під назвою "Фєдєральноє казьонноє учреждєніє воєнний комісаріат "ЛНР", керівництво якого призначили вже не з місцевих зрадників, а з завезених росіян. Дана структура вже зареєстрована в російських реєстрах вже під іншим податковим номером, ніж попередній "Воєнний комісаріат "ЛНР", – йдеться у повідомленні.

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Ситуація на окупованій території Луганщини

Росіяни почали ставити на облік неповнолітніх на окупованій Луганщині. Йдеться про підлітків 2006 року народження. У Луганській ОВА наголошують, що наступного року окупанти можуть відправити їх воювати проти України.

Водночас окупанти продовжують мародерити на Луганщині. Так, у Сєвєродонецьку росіяни під виглядом ремонту зламують і грабують домівки українців. Такий "ремонт" окупанти проводять у найменш постраждалих від російських обстрілів районах міста.

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