Старовинні артефакти були передані співробітникам Одеського археологічного музею.

В Одесі під час проведення фортифікаційних робіт тероборонівцями були знайдені стародавні амфори датовані приблизно 4-5 сторіччям до н.е.

Про це повідомляє у Facebook 126 окрема бригада територіальної оборони м.Одеса.

Старовинні артефакти були передані співробітникам Одеського археологічного музею.

"В одному зі структурних підрозділів бригади, під час проведення фортифікаційних робіт, військовослужбовцями були знайдені стародавні амфори датовані приблизно 4-5 сторіччям д.н.е", - сказано в повідомленні. При цьому зазначається, що рішенням командира 126 обр ТрО, старовинні артефакти були передані співробітникам Одеського археологічного музею НАН України, які пообіцяли додати їх до величної колекції музею.

Ракетний удар по Одесі 9 травня:

9 травня з ранку окупанти завдали удару по Одеській області чотирма ракетами типу "Онікс" з комплексу" Бастіон", розташованого в окупованому Криму.

В результаті обстрілу в передмісті Одеси пошкодження отримали приватні житлові будинки. За даними командування "Південь", постраждалих серед цивільного населення немає.

Також ракетні удари були нанесені в Одеській області.

Увечері Одеса зазнала нового ракетного удару російських військ. У місті прогриміли ряд вибухів, звуки яких чутні в різних районах міста. За словами місцевих жителів, в будинках вибило вікна.

Пізніше стало відомо, що російські війська випустили по Одесі сім ракет із застосуванням авіації. В результаті ударів одна людина загинула, а ще п'ятеро госпіталізовані в лікарню.