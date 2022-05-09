Людей просять терміново пройти в укриття.

Російські окупанти продовжують наносити по Одесі ракетні атаки.

Як передає кореспондент УНІАН, щойно в місті прогриміли низка вибухів, звуки яких чутні в різних районах міста.

У соцмережах люди пишуть, що трясуться будинки і вилітають шибки.

В оперативному командуванні "Південь" повідомили журналістам, що на місто йде ракетна атака.

Людей просять терміново пройти в укриття.

Як повідомляв УНІАН, 9 травня з ранку окупанти завдали удар по Одеській області чотирма ракетами типу "Онікс з комплексу "Бастіон", розташованого в окупованому Криму.

В результаті обстрілу в передмісті Одеси пошкоджено приватні житлові будинки.

За даними командування "Південь", постраждалих серед цивільного населення немає.

Також ракетні удари були завдані в Одеській області.

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