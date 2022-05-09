Окупанти завдали ракетний удар по Одеській області чотирма ракетами типу "Онікс" з ракетного комплексу "Бастіон".
Супротивник обстріляв Одеську область з території захопленого Криму, повідомили в Одеській міськраді, посилаючись на дані оперативного командування "Південь".
"По Одещині завдано ракетний удар чотирма ракетами типу "Онікс" з ракетного комплексу "Бастіон" в... Криму", - зазначила влада.
У міськраді додали, що окупанти продовжують нищити об'єкти інфраструктури області й психологічно тиснути на мирних жителів.
"...дуже висока ймовірність продовження ракетних атак по регіону. Не нехтуйте попередженнями про небезпеку. Будьте пильними і обережними", - попередили у міськраді.
Нагадаємо, війська РФ рано вранці 24 лютого вдерлися в Україну.
Вороги спершу бомбили військові об'єкти, а потім атакували й цивільних, зокрема, в Одесі та області, були жертви.
8 травня стало відомо, що окупанти обстріляли прибережні зони Одеси, зруйновано і пошкоджено будівлі готельно-ресторанного комплексу, а також об'єкт комунальної інфраструктури.
Довідка УНІАН. "Онікс" - це радянська/російська надзвукова універсальна протикорабельна ракета, яка має середній радіус дії.
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