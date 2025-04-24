Зокрема, повідомлялося про вибухи в районі Новофедорівки.

У тимчасово окупованому Криму пролунали потужні вибухи. Перед цим повідомлялося про проліт невідомих дронів.

Про це повідомляє телеграм-канал "Кримський вітер". Зазначалося, що вибухи було чути в районі Красногвардійського, у Севастопольському районі. Серія вибухів пролунала і в Новофедорівці.

Крім того, підписники телеграм-каналу повідомляли про вибухи в районі аеропорту в Сімферополі. Також гучно було у Сакському районі:

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"У Сакському районі, можливо, був приліт – дуже потужний вибух, повідомляють підписники. Попередньо, біля села Шовковичне. А там РЛС і не тільки", – йдеться у повідомленні.

Згодом стало відомо про фіксацію дронів в Армянську. Там лунали вибухи. Водночас у Красноперекопському районі було чути вибухи й постріли з боку Північнокримського каналу.

Біля півночі потужний вибух пролунав і в місті Старий Крим.

Війна з Росією

Сили оборони України уразили завод, де виготовляють російські ударні БпЛА ("Герань-2", типу "Шахед "та інші). Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, йдеться про виробництво в Єлабузькому районі Республіки Татарстан. Його виробнича потужність становила близько 300 різних БпЛА на добу.

Крім того, напередодні вибухи пролунали на території 51 арсеналу ГРАУ, що знаходиться у Володимирській області РФ. Там, за даними керівника ЦПД РНБО Андрія Коваленка, могли зберігати запаси артилерійських снарядів, ракет різного типу, включаючи "Іскандер","Точка-У", "Кинджал", та інше озброєння.

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