За словами Трампа, "ситуація в Україні критична" і Зеленський має укласти мир, інакше він "втратить усю країну вже через кілька років".

Президент США Дональд Трамп заявив, що слова українського лідера Володимира Зеленського про те, що Україна не визнає окупацію Криму, "дуже шкодить мирним переговорам із Росією".

"Президент України Володимир Зеленський хвалиться на першій сторінці The Wall Street Journal, що "Україна юридично не визнає окупацію Криму. Тут нема про що говорити". Ця заява дуже шкодить мирним переговорам із Росією, оскільки Крим було втрачено багато років тому під егідою президента Барака Хусейна Обами, і він навіть не є предметом обговорення", - написав він у соцмережі Truth Social.

За словами Трампа, "ніхто не просить Зеленського визнати Крим російською територією".

Відео дня

"Але, якщо він хоче Крим, чому вони не боролися за нього одинадцять років тому, коли він був переданий Росії без єдиного пострілу? Цей регіон, задовго до "обамівської здачі", служив базою для великих російських підводних човнів. Саме такі провокаційні висловлювання, як у Зеленського, роблять настільки важким досягнення миру в цій війні", - зазначив президент.

Він стверджує, що ситуація в Україні "плачевна" і Зеленський повинен укласти мир. Він додав:

"Йому зовсім нема про що хвалитися! Ситуація для України критична - він може вибрати мир або продовжувати війну ще три роки, перш ніж втратити всю країну. Я не маю жодного стосунку до Росії, але мені небайдуже те, що щотижня помирають у середньому по п'ять тисяч російських і українських солдатів - абсолютно даремно. Заява, зроблена сьогодні Зеленським, лише продовжить "поле смерті", а цього ніхто не хоче".

За його словами, сторони дуже близькі до укладення угоди.

"Але людина, у якої немає жодного козиря на руках, має нарешті це зрозуміти і довести справу до кінця. Я з нетерпінням чекаю можливості допомогти і Україні, і Росії вибратися з цього повного і абсолютного хаосу", - зазначив Трамп.

Заяви Зеленського про Крим

Зеленський сказав, що Україна не визнає юридично російську окупацію Криму.

"Немає про що говорити. Це поза нашою Конституцією. Це наша територія, територія народу України", - наголосив він.

Зеленський додав, що щойно починаються розмови про Крим, про наші суверенні території, то заходимо у формат, якого хоче Росія - затягування війни, бо швидко домовитися про все не вийде.

Вас також можуть зацікавити новини: