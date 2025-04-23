На цей час відомо про пошкодження цеху фінальної збірки БпЛА, але результати ураження уточнюються.

Підрозділи Сил безпілотних систем Збройних сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, 23 квітня 2025 року здійснили вогневе ураження виробництва ударних БпЛА ("Герань-2", типу "Шахед "та інші). Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

"Виробнича потужність підприємства близько 300 різних БпЛА на добу. Знаходиться воно в Єлабузькому районі Республіки Татарстан (РФ) на відстані 1054 км від державного кордону України. Підтверджено влучання та вибухи в районі цілі", - йдеться у повідомленні.

За інформацією Генштабу, на цей час відомо про пошкодження цеху фінальної збірки БпЛА, але результати ураження уточнюються.

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"Цей удар є справедливою відповіддю України щодо російського стратегічного військового обʼєкта, який використовується для забезпечення збройної агресії РФ проти України та терору проти цивільних людей в Україні", - наголосили в Генштабі.

Удар по заводу в Єлабузі

Як повідомляв УНІАН, сьогодні керівник Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки і оборони (ЦПД РНБО) Андрій Коваленко заявив, що дрони завдали ударів по заводу в особливій економічній зоні "Єлабуга" в Татарстані (РФ), де виробляються безпілотники типу Shahed.

"Єлабуга в Татарстані, де росіяни виробляють Шахеди/Герані та різні обманки, де вони наростили виробництво, дещо гучно, і дещо місцями вдало", - написав він.

При цьому, він зазначив, що на цьому заводі понад 6000 дронів вироблено в Єлабузі у 2024 році, і тисячі дронів - приманок.

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