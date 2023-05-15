Українські чиновники повідомили про цілу серію "хлопків".

Тривожний початок тижня у російських окупантів у тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області. Там з самого ранку прогриміли потужні вибухи.

"У Токмаку Запорізької області зараз справжній Добрий ранок від ЗСУ. Русня, що з обличчям?" – написав радника мера Маріуполя Петра Андрющенка у своєму Telegram-каналі.

Дану інформацію підтвердив мер Мелітополя Іван Федоров.

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"Понеділок окупантів Токмака Запорізької області починається "тривожно". У поки окупованому місті серія вибухів. А як тиждень почали, так її і проведуть. Уточнюємо деталі, де вибухає", - повідомив чиновник в Telegram.

Ситуація на окупованих територіях України - останні новини

Вибухи вранці 15 травня прогриміли і в тимчасово окупованому Луганську. Журналіст Денис Казанський повідомив, що під обстріл нібито потрапила будівля авіаційного училища, де російські окупанти розмістили казарму.

У свою чергу бойовики заявили, що було два вибухи, і звинуватили Україну в ракетній атаці. Також загарбники стверджують, що в результаті "прильоту" жертв і постраждалих немає.

Вожночас в мережі з'явилися кадри з місця інциденту, на яких видно, що верхні поверхи будівлі охопила пожежа, а з вікон повалив густий дим.

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