На місцях останніх російських прильотів не було жодних військових обʼєктів.

За перші 5 місяців 2025 року кількість жертв серед цивільних внаслідок російських атак зросла на 50%. Про це йдеться у звіті Організації Об'єднаних Націй з моніторингу прав людини в Україні.

Там наголосили, що збільшення кількості жертв від терористичних атак Москви зростає влітку.

"Балістичні ракети, коли вони використовуються в густонаселених районах, завдають передбачуваної та широкомасштабної шкоди цивільному населенню, як продемонстрували ці нещодавні атаки", – зазначила очільниця моніторингової місії з прав людини в Україні (ММПЛУ) Даніель Белл.

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Вона додала, що час доби, в який Росія здійснила атаки, підкреслює свідомий її намір завдати якомога більшої шкоди цивільним. Зокрема, це стосується ударів окупантів 23 червня по школі у Білгород-Дністровському та 24 червня по Дніпру.

"ММПЛУ, яка відвідала місця нападів, не повідомила про жодні докази військової присутності в школі, а люди підтвердили, що там не було розміщено жодних військових", – зазначається у звіті ООН.

Останні російські атаки: що відомо

24 червня російські загарбники вдарили балістикою по Дніпру. За словами президента України Володимира Зеленського, через цю атаку 16 осіб загинуло, більше ніж сотня людей була поранено.

Днем раніше окупанти завдали удару по ліцею в місті Білгород-Дністровський Одеської області. Внаслідок атаки загинуло троє людей, були також постраждалі. Дітей в цей момент у школі не було, оскільки вони на канікулах, повідомила місцева влада.

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