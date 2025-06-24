Деякі тварини через страх побилися об решітки вольєрів.

У ніч на 23 червня під час масованого обстрілу Київської області російськими окупантами у притулку загинуло лосеня.

"Наше травмоване маля, яке отримало свій другий шанс і разом з нами відчайдушно боролось за життя, не пережило чергової пекельної ночі", – повідомили в Центрі порятунку диких тварин.

Зазначається, що під час російської атаки вибухова хвиля була такої сили, що в будівлях Центру повилітали вікна.

Відео дня

"Тварини від страху побились об решітки вольєрів, а сердечко нашого лосеняти не витримало шоку і зупинилось. Попри всі наші зусилля, цього маленького життя більше немає. І важко словами передати весь розпач, коли невинні тварини стають жертвами страшної війни", – йдеться у повідомленні.

Раніше у Центрі розповідали, що лосеня стало жертвою нападу собак.

"У Бишівській територіальній громаді небайдужі громадяни побачили як собаки напали на лосиху із трьома лосенятами. Найсильніше маля разом із мамою змогли втекти, а двох інших врятували місцеві трактористи, відлякавши зграю", – писали там.

Одна з тварин загинула від отриманих травм. Іншого малюка рятували разом із ветеринарами.

Вплив війни на тварин

Кілька днів тому стало відомо, що в Чорнобильській зоні відчуження трагічно загинув кінь Пржевальського. Тварина підірвалася на вибуховому пристрої, який залишили по собі російські окупаційні війська. Схожий випадок стався там і у травні.

У січні 2024 року на Київщині через ракетний удар Росії серйозно постраждала левиця Юна. Ворожий снаряд впав за 300 метрів від її вольєра, через вибух тварина отримала важку контузію та повністю втратила координацію.

У 2023 році на узбережжі Чорного моря знайшли загиблих дельфінів. Вони загинули через бомбардування моря в зоні Кінбурнської коси та через детонацію дрейфуючих мін.

Вас також можуть зацікавити новини: