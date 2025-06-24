Кількість жертв балістичної атаки Росії по Дніпру продовжує зростати. Вже відомо про дев'ятьох загиблих, понад 100 людей постраждали. Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у своєму Telegram-каналі.
Оновлено 15:37. За оновленими даними, оприлюдненими головою ОВА, у Дніпрі внаслідок ворожої атаки загинули дев’ять людей. Також постійно збільшується кількість поранених. Наразі ця цифра сягнула понад сотню.
Враховуючи ще двох загиблих внаслідок російського удару у Самарі, кількість жертв терору в області зросла до 11.
Згодом Лисак уточнив, що кількість постраждалих у Дніпрі зросла до 153. З-поміж тих, хто залишається у лікарнях, – 12 людей у тяжкому стані.
"Медичну допомогу надали вже 18 дітям. Найменшому пацієнту лише півроку", - зазначив він.
Оновлено 15:20. За інформацією Лисака, кількість загиблих у Дніпрі зросла до 8 осіб. Також постраждали 84 людини, з них 62 – госпіталізовані. Семеро – у тяжкому стані.
Окрім того, голова ОВА повідомив, що збільшилася кількість поранених і в м. Самар. Їх, за інформацією станом на зараз, 11. Восьмеро госпіталізовані, половина — у тяжкому стані.
Раніше повідомлялось, що внаслідок російської атаки на Дніпро загинули семеро людей, постраждалих близько 70. Серед них – десятеро дітей. П’ять поранених – "тяжкі".
За словами голови ОВА, кількість людей, яких зачепила ця атака, постійно зростає.
"Втім, їх могло бути в рази більше. Дуже багато з тих, хто перебував у зоні ураження, у момент удару були в укритті. Це врятувало десятки життів", - зауважив Лисак.
У Самарі, як і раніше повідомлялось, двоє загиблих та 9 постраждалих, більшість з них госпіталізовані. Четверо людей у тяжкому стані.
Атака на Дніпропетровщину: деталі
Сьогодні, 24 червня, близько 11:00 Російська Федерація здійснила терористичний удар по Дніпропетровщині. Повідомлялось, що пошкоджена цивільна інфраструктура, зокрема, гуртожиток, гімназія, адмінбудівля, та поїзд "Укрзалізниці", його пасажири отримали травми.
За інформацією Лисака, у Дніпрі на той момент відомо про одного загиблого і понад 20 постраждалих.