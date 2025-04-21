На цей момент Сполучені Штати Америки не робили офіційних заяв щодо готовності розглянути питання визнання тимчасово окупованого Криму російським. Проте такі заяви з боку Трампа лунали і 10 років тому.
Про це сказав в етері телемарафону радник голови Офісу президента Сергій Лещенко. Він акцентував, що зараз йдеться про витоки інформації в пресу, офіційно заявленої позиції перемовників немає.
"У нас немає з боку української переговорної команди жодної згоди на це. [...] Всі перемовники, які відвідують зустрічі або в Саудівській Аравії, або у Франції, чітко кажуть, що питання територіальної цілісності України взагалі не обговорюється. Навіть Конституція України містить безліч заборон і обмежень на те, щоб цю тему хоча б теоретично обговорювати", – акцентував Лещенко.
За його словами, ще в 2016 році під час передвиборчих перегонів Трамп теж обговорював питання Криму і говорив, що "чув" про те, що мешканці півострова нібито хочуть бути з Росією. Тоді він також обіцяв розглянути визнання півострова російським і зняття санкцій з агресорки. Проте далі розмов справа не пішла, нагадав Лещенко.
"Нам треба захищати українські інтереси, а як воно там станеться. Можливо, воно так само [буде], як 10 років тому, без жодного наслідку, без жодного визнання", – продовжив радник керівника ОП.
Радник радить сприймати такі заяви американської адміністрації як "тактику переговорного процесу".
Визнання Криму російським: що відомо
Днями видання Bloomberg випустило матеріал, в якому написало, що США нібито готові визнати тимчасово окупований Крим російським у рамках угоди про мир між Росією та Україною. Офіційних заяв адміністрація США з цього приводу не робила.
Керівник Інституту Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко акцентував, що залишати півострів під російським контролем не можна, адже це призведе до панування Росії в Чорному морі.