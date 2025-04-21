Подібні заяви лунали ще 10 років тому, зауважив Лещенко.

На цей момент Сполучені Штати Америки не робили офіційних заяв щодо готовності розглянути питання визнання тимчасово окупованого Криму російським. Проте такі заяви з боку Трампа лунали і 10 років тому.

Про це сказав в етері телемарафону радник голови Офісу президента Сергій Лещенко. Він акцентував, що зараз йдеться про витоки інформації в пресу, офіційно заявленої позиції перемовників немає.

"У нас немає з боку української переговорної команди жодної згоди на це. [...] Всі перемовники, які відвідують зустрічі або в Саудівській Аравії, або у Франції, чітко кажуть, що питання територіальної цілісності України взагалі не обговорюється. Навіть Конституція України містить безліч заборон і обмежень на те, щоб цю тему хоча б теоретично обговорювати", – акцентував Лещенко.

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За його словами, ще в 2016 році під час передвиборчих перегонів Трамп теж обговорював питання Криму і говорив, що "чув" про те, що мешканці півострова нібито хочуть бути з Росією. Тоді він також обіцяв розглянути визнання півострова російським і зняття санкцій з агресорки. Проте далі розмов справа не пішла, нагадав Лещенко.

"Нам треба захищати українські інтереси, а як воно там станеться. Можливо, воно так само [буде], як 10 років тому, без жодного наслідку, без жодного визнання", – продовжив радник керівника ОП.

Радник радить сприймати такі заяви американської адміністрації як "тактику переговорного процесу".

Визнання Криму російським: що відомо

Днями видання Bloomberg випустило матеріал, в якому написало, що США нібито готові визнати тимчасово окупований Крим російським у рамках угоди про мир між Росією та Україною. Офіційних заяв адміністрація США з цього приводу не робила.

Керівник Інституту Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко акцентував, що залишати півострів під російським контролем не можна, адже це призведе до панування Росії в Чорному морі.

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