Переговии США, України та Євосоюзу мають відбутися в кінці тижня.

Спеціальний представник президента США з питань Близького Сходу Стів Віткофф може поїхати у Москву після переговорів у Лондоні.

Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на власні джерела. За їхніми даними, наприкінці тижня в Лондоні пройдуть багатосторонні зустрічі переговорників США, України та Євросоюзу щодо закінчення війни РФ проти України.

На переговорах будуть держсекретар США Марко Рубіо, спецпредставник США по Україні Кіт Келлог і сам Віткофф. Після цих зустрічей Віткофф може поїхати до Москви.

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Якщо візит Віткоффа до Росії відбудеться, він стане вже щонайменше четвертим від початку року.

Переговори щодо закінчення війни в Україні

Видання WSJ написало, що 17 квітня на переговорах у Парижі США передали Києву конфіденційний документ, у якому викладено пропозиції щодо досягнення "стійкого миру в Україні". У документі вказані ідеї американського президента Доналда Трампа, які передбачають визнання Криму російським, відмову від вступу в НАТО та визначення території навколо Запорізької АЕС як нейтральної.

"Зараз США чекають на відповіді Києва, які, ймовірно, будуть озвучені на зустрічі переговорників США, України та Європи в Лондоні. Якщо сторони узгодять свої позиції, їх можна буде передати Москві", - написало видання.

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