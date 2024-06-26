У російському полоні Хилюку ламають ребра і відмовляються надавати медичну допомогу.

Журналістка та подруга кореспондента УНІАН Дмитра Хилюка Наталія Богута під час заходу в Парламентській асамблеї Ради Європи розповіла про тортури, яких він зазнає в полоні Російської Федерації, де на нього, зокрема напускають собак.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала під час конференції-дебатів "Журналісти мають значення: заклик до звільнення українських журналістів, утримуваних Російською Федерацією", яка відбулася в рамках літньої сесії ПАРЄ у Страсбурзі.

"За нашими даними, спочатку Дмитра утримували на території Брянської області у СІЗО №2, після чого десь у травні, на початку травня вже 2023 року Дмитро був перевезений до Володимирської колонії №7, де він перебуває і досі, за даними свідків", - зазначила Богута.

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За її словами, жодних обвинувачень Хилюку не було висунуто, натомість лист від Міністерства оборони Росії, який був отриманий на початку січня 2024 року, вказує на те, що Росія вважає журналіста військовополоненим, і вона у цьому листі посилається на виконання нібито Женевських конвенцій.

"Що стосується міжнародного Червоного Хреста, там був єдиний один контакт у представників міжнародного Червоного Хреста з Дмитром Хилюком. Це було також у травні 2023 року. Після чого ніяких контактів вже не було", - сказала журналістка.

Вона також зауважила, що зустрічі з представниками Червоного Хреста відбуваються у в’язницях Росії за присутності представників в'язниці, російських наглядачів із нагрудними камерами, що унеможливлює реальне спілкування, адже полонені не можуть нічого сказати про нелюдські умови утримання у російській в'язниці.

"Вони не можуть розповісти представникам міжнародних організацій, зокрема Червоного Хреста, як співробітники тюрми регулярно б’ють полонених, як примушують ходити по камері цілий день без можливості присісти на край ліжка, як принижують, залякують, залишають в’язнів без обіду та вечері за власною забаганкою, змушують годинами повзати по підлозі, б’ють по вухах та продавлюють пальцями очі полонених", - наголосила Богута.

Крім того, підкреслила вона, у в’язницях Росії полоненим не надають жодної медичної допомоги.

"Правозахисникам відомі і випадки тяжких хвороб полонених внаслідок голоду та отриманих від рук наглядачів травм, і випадки смертей українських полонених: як військових, так і цивільних", - сказала журналістка.

Богута наголосила, що Хилюк, цивільний журналіст, вже понад два роки перебуває у російській в'язниці.

"Нам відомо, що він переживає і тортури, і побиття, приниження. На нього травлять службових собак, йому ламають ребра і відмовляються надавати медичну допомогу", - підкреслила вона.

За її словами, журналісти, правозахисники та уся демократична спільнота мають визнати, що "для таких, як Дмитро, зроблено недостатньо, що міжнародні конвенції, документи, резолюції не мають ніякого впливу на країну-агресора".

"І власне, саме тому настав час знову переглянути все те, що було зроблено для цивільних українців в полоні, а також для журналістів, зокрема. Потрібно ініціювати механізм, можливо, паралельно із впровадженням додаткових санкцій. Потрібні дії, спрямовані на звільнення журналістів з російського полону. Незаконно ув’язнений у Росії журналіст Дмитро Хилюк має бути звільнений та повернутий до України", - наголосила Богута.

Росія утримує журналіста УНІАН

Як повідомляв УНІАН, серед цивільних українців, які перебувають у полоні Росії, є і кореспондент УНІАН Дмитро Хилюк. Його разом із батьком російські окупанти викрали у перші дні березня 2022 року під час окупації Київської області. Згодом батька відпустили, а Дмитра незаконно вивезли до Росії.

Наприкінці травня 2024 року один зі звільнених з полону повідомив, що Хилюк передає батькам привіт та сподівається на звільнення.

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