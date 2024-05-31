Їх утримували в одній камері.

Викрадений російськими окупантами понад два роки тому кореспондент УНІАН Дмитро Хилюк передає батькам привіт та сподівається на звільнення.

Такі його словами переказав один зі звільнених з полону. "Я просидів з Хилюком практично 11 місяців пліч-о-пліч в одній камері. Дмитро Хилюк з агентства УНІАН. І передає батькам своїм і брату всі найкращі вітання, і каже, що живий. Сподівається на те, що його звільнять", - розповів чоловік.

Водночас мама Хилюка Галина, дізнавшись про цю інформацію, у коментарі УНІАН сказала, що отримала "найкращу вісточку у світі".

"Почуття змішані: і почуття невимовної радості, і суму, і тривоги, і шоку. Це по мені все видно... Два роки й три місяці нічого про дитину не знаю. А сьогодні якусь крупинку інформації дізналися. Малесеньку. Зовсім неконкретну. Але й то, на серці трішки радісніше", - сказала вона, ридаючи.

Дмитро Хилюк у полоні

Серед цивільних українців, які перебувають у полоні РФ, є і кореспондент УНІАН Дмитро Хилюк. Його разом із батьком російські окупанти викрали у перші дні березня 2022 року під час окупації Київської області. Згодом батька відпустили, а Дмитра незаконно вивезли до Росії.

У грудні 2023 року український омбудсмен Дмитро Лубінець зазначив, що росіяни не підтверджують того, що Хилюк, перебуває на території Росії.

На початку квітня 2024 року видання "Ґрати" повідомило про лист Міністерства оборони Росії, де вони підтверджують утримання під вартою українського журналіста. Зазначалося, що станом на середину березня поточного року Хилюк "затриманий і перебуває на території Російської Федерації".

30 травня виконавча директорка громадської організації "Медійна ініціатива за права людини" Тетяна Катриченко у коментарі УНІАН пояснила, чи може підтвердження Росією утримання Хилюка та журналістки Вікторії Рощиної свідчити про якісь позитивні тенденції та бути ознакою їх скорого звільнення.

Катриченко зауважила, що Росія приховує десятки тисяч українських громадян, військових та цивільних, і не підтверджує їхнього утримання, хоча повідомлення про це України є прямим обов’язком країни-агресорки.

"Тому кожне таке підтвердження є дуже важливим і Російська Федерація фактично говорить про те, що "так, їх затримали, і я утримую на території Російської Федерації". Інша справа, що нам не відомо, в яких умовах утримуються ці люди. Тому що в ці місця утримання не допускаються представники міжнародного Червоного Хреста і взагалі якісь зовнішні спостерігачі, які могли б сказати, в яких умовах, який стан здоров’я", - сказала вона.

Водночас зауважила правозахисниця, коли Росія "проявляє" таким чином людей, то Україні легше просити повернути таких підтверджених громадян.

На уточнення, чи є все ж щось позитивне у тому, що Росія вперше офіційно підтверджує утримання цих людей, чи для Росії це нічого не означає, вона пояснила, що таке підтвердження для країни-агресора часто є технічним.

"Дуже мало відомо таких випадків, коли після такого підтвердження відбувається відразу обмін або повернення. Тому що під час повернення або обміну можуть повертатися громадяни, які були не підтверджені Російською Федерацією. Насправді дуже складно говорити, чи наближає таке підтвердження до повернення", - пояснила Катриченко.

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