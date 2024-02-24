Тюремне ув'язнення, схоже, було досить важким випробуванням для Хілюка морально, але фізично він виглядав нормально.

Викрадений росіянами журналіст УНІАН Дмитро Хилюк провів довгу бесіду з нещодавно звільненими військовополоненими 12 травня 2023 року, коли їх і ще 12 українських в'язнів перевезли в автофургоні з Новозибківської в'язниці.

Оскільки поїздка зайняла більше 24 годин, у джерела RSF було достатньо часу, щоб поговорити з Хилюком, який утримувався в камері поруч з ним у Новозибківській в'язниці.

Тюремне ув'язнення, схоже, було "досить важким випробуванням для Хилюка морально, але фізично він виглядав нормально", - сказало джерело, підтвердивши, що Хилюк провів в одиночній камері не менше трьох місяців.

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"Найбільше він переживав за маму, яка хворіє", - розповів він. В ході розмови Хилюк розповів, що неодноразово просив дозволу зателефонувати родині або УНІАН, але начальство Новозибківської колонії так і не дозволило йому.

Двоє чоловіків були розлучені після прибуття до виправної колонії. Кілька місяців по тому співрозповника перевели в третю в'язницю в Мордовській області, в декількох сотнях кілометрів на південь, і нарешті звільнили в січні 2024 року, так і не побачивши Хилюка більше. Поки немає ніяких доказів, що підтверджують те, що Хилюка теж перевели в Мордовію.

"Розповіді цього свідка є новим підтвердженням того, що Дмитро Хилюк перебуває в полоні в Росії. На жаль, ні українська влада, ні Міжнародний Комітет Червоного Хреста вже багато місяців не мають від нього ніяких звісток. Новина минулого тижня про смерть в ув'язненні лідера опозиції тільки посилює нашу стурбованість і стурбованість близьких цього журналіста. Ми просимо російську владу звільнити його або, принаймні, надати докази життя", - заявив Арно Фрогер, керівник слідчого відділу RSF.

Викрадення Хилюка - деталі

Серед цивільних українців, які перебувають у полоні Росії, кореспондент УНІАН Дмитро Хилюк. Його разом із батьком російські окупанти викрали у перші дні березня 2022 року під час окупації Київської області. Згодом старшого чоловіка відпустили, а Дмитра незаконно вивезли до Росії.

Дмитро отримав нагороду "Платформи європейської пам'яті і совісті" (Platform of European Memory and Conscience). Церемонія нагородження відбулася у Варшаві (Польща) в рамках щорічної зустрічі членів платформи. Нагороду для Дмитра отримала його колега, кореспондент УНІАН Тетяна Поляковська.

Участь у заході взяли представники 48 інститутів. Всього в платформу входить 68 інститутів і організацій з 23 країн Європи і Північної Америки. Абсолютною більшістю вони підтримали кандидатуру Дмитра.

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