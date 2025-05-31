На прифронтових територіях на Запорізькому напрямку фіксуються значні руйнування.

Окупанти активізувалися на Запорізькому напрямку. Про це сказав в етері телемарафону речник Запорізької ОВА Олександр Коваленко.

"Якщо тиждень тому було 400 обстрілів на день, то сьогодні це вже понад 600. Плюс вони задіюють авіаційну компоненту - якщо раніше щодоби ми фіксували 4-7 таких обстрілів, то зараз понад 40. Це вже друга доба поспіль, коли фіксується понад 40 авіаобстрілів прифронтових населених пунктів", - наголосив Коваленко. За його словами, є численні руйнування на прифронтових територіях.

Речник Запорізької ОВА повідомив, що масова евакуація у прифронтових населених пунктах відбулася у 2022 і 2023 роках і зараз там залишилося приблизно 5-7% населення, зокрема, літні люди.

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Ситуація на Запорізькому напрямку

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Росія почала активний наступ на Запорізькому напрямку.

Він зазначив, що Сили оборони продовжують стримувати ворога, завдаючи йому відчутних втрат. За його словами, основні зусилля ворог зосередив на Покровському, Торецькому, Лиманському, Новопавлівському напрямках, а також на прикордонних з РФ районах Сумської області. Сирський зазначив, що ворог значно активізувався на Запорізькому напрямку і проводить там наступальні дії.

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