На Оріхівському напрямку щодня відбувається 5-7 боєзіткнень.

На Оріхівському напрямку російські окупанти намагаються відрізати підрозділи ЗСУ від логістичних шляхів та зайняти плацдарм, що буде зручний для обстрілу Запоріжжя. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Сил оборони півдня України Владислав Волошин.

За його словами, на Оріхівському напрямку ворог сконцентрував певну кількість штурмових груп - щодня там відбувається по 5-7 боєзіткнень. Як пояснив Волошин, росіяни намагаються прорвати оборону та рухатися у північно-західному напрямку, щоб захопити населений пункт Кам’янське і певний плацдарм.

Речник пояснив, що окупантам це потрібно для того, щоб здійснювати вогневий вплив на Запоріжжя, обстрілювати обласний центр з великокаліберної артилерії. Військовий додав, що противник також намагається захопити плацдарм, з якого зможе контролювати комунікаційні шляхи української армії, які йдуть із Запоріжжя на Оріхів та Гуляйполе. Тобто окупанти хочуть відрізати підрозділи ЗСУ, які перебувають на схід від Запоріжжя, та впливати на українські лінії постачання.

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"На Оріхівському напрямку ворог сконцентрував достатньо сил для локальних атак, однак це не масштабний наступ. Вони намагаються бити в одну точку, щоб прорвати нашу оборону на короткій ділянці фронту", - пояснив Волошин.

Ситуація на Оріхівському напрямку

Як писав УНІАН, військовий блогер, снайпер та аеророзвідник, сержант 59-ї бригади ЗСУ Олександр Карпюк заявив, що для РФ Оріхів - важливий логістичний вузол, адже там сходяться багато доріг. За його словами, якщо ворог займе цю ділянку, у ЗСУ буде багато проблем. Водночас, як зазначив Карпюк, Токмак та прилеглі райони перебувають під посиленим наглядом української аеророзвідки.

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