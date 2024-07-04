Ворог намагається створити додаткові точки напруження використовуючи тактику дій ДРГ.

Одна з російських диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ) здійснила спробу заходу у населений пункт Сотницький Козачок. Про це повідомило Оперативно-тактичне угруповання "Харків" у Facebook.

В повідомленні сказано, що цей населений пункт знаходиться безпосередньо на лінії державного кордону.

Також зазначається, що в зоні відповідальності ОТУ "Харків" російські окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на напрямках Вовчанськ та Липці. При цьому вздовж лінії державного кордону ворог намагається створити додаткові точки напруження використовуючи тактику дій ДРГ.

Відео дня

"Одна з таких груп здійснила спробу заходу у населений пункт Сотницький Козачок, який знаходиться безпосередньо на лінії державного кордону", - повідомляють в ОТУ "Харків".

Зазначається, що підрозділи Сил оборони України продовжують заходи з виявлення та знищення залишків ворожої групи.

Війна в Україні - російські ДРГ

Як повідомляв УНІАН, Росія відправляє досить професійні диверсійно-розвідувальні групи для проникнення через український кордон.

Спікер Оперативно-тактичного угруповання військ "Північ" Вадим Мисник зазначав, що наша розвідка відслідковує дії сил, що знаходяться по той бік кордону і весь час працюють професійні диверсанти саме з боку РФ.

За словами Мисника, українські захисники застосовують певні тактичні прийоми, щоб навіть на підході до кордону була можливість виявляти і знищувати групи окупантів.

Вас також можуть зацікавити новини: