Зараз окупантам дуже складно діяти в прикордонній смузі.

Російські диверсійно-розвідувальні групи не полишають спроб перевіряти українську оборону на Сумщині. Однак, Сили оборони нищать ворога в регіоні та навіть на території РФ, повідомив речник ОТУ "Сіверськ" Вадим Мисник в ефірі телемарафону.

"Ворог не полишає спроб перевіряти нашу оборону та виявляти наші вогневі позиції, але технічні засоби ведення війни нам дозволяють своєчасно виявляти такі групи і завдавати ураження, в тому числі на їхній території", - наголосив речник.

За його словами, лісові та болотисті місцевості на півночі грають на руку ворогу та створюють певні можливості для диверсантів. Попри це українські захисники роблять все можливе, щоб не допустити проникнення росіян на свої території.

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Крім того, Мисник додав, що наразі для ворога ускладнене використання техніки, оскільки українці швидко та ефективно її знищують. Для цього Сили оборони дуже активно застосовують повітряну розвідку, зокрема, безпілотні літальні апарати, розвідувальні та FPV-дрони. Також українська оборона постійно укріплюється.

"Оборона укріплюється постійно, ми виявляємо всі стратегічні напрямки, посилюємо їх. І зараз дуже складно ворогу діяти в прикордонній смузі", - зазначив Мисник.

Російські ДРГ в Україні - останні новини

Як раніше писав УНІАН, Росія відправляє професійні ДРГ для проникнення через український кордон. Але українські захисники застосовують певні тактичні прийоми, щоб навіть на підході до кордону була можливість виявляти і знищувати групи окупантів.

Крім того, прикордонники розповіли, в яких областях "шастає" найбільше російських ДРГ. За словами речника ДПСУ Андрія Демченка, це Сумська область. При цьому він додав, що активність ворожих ДРГ також фіксується на Харківщині та Чернігивщині.

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