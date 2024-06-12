Українські захисники застосовують певні тактичні прийоми проти них.

Росія відправляє досить професійні диверсійно-розвідувальні групи для проникнення через український кордон, заявив спікер Оперативно-тактичного угруповання військ "Північ" Вадим Мисник в ефірі телемарафону.

"Наша розвідка відслідковує дії сил, що знаходяться по той бік кордону. І, звичайно, весь час — і торік, і цього року, і взимку, і навесні — тут працюють професійні диверсанти саме з боку РФ. Не потрібно недооцінювати ворога", - наголосив прес-секретар ОТУ "Сєвєрськ".

За словами Мисника, українські захисники застосовують певні тактичні прийоми, щоб навіть на підході до кордону була можливість виявляти і знищувати групи окупантів.

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У нього також спитали, чи є кадирівці у складі цих ДРГ. Речник відповів, що у них не має такої інформації про розвідувальні групи окупантів. Як правило, найбільше кадировці виконують завдання як загороджувальні загони. І як показує досвід, у штурмових чи розвідгрупах їх не дуже активно застосовували.

Російські ДРГ в Україні

Російські окупанти продовжують використовувати диверсійно-розвідувальні групи для заходу на територію України, особливо їх багато в Сумській області. Раніше була активність ворожих ДРГ і по Харківській області, але за останній час вона знизилась. По Чернігівщині також активності ворожих ДРГ не фіксується.

Екс-командувач Об'єднаних сил ЗСУ, генерал-лейтенант Сергій Наєв розповідав, що в Україну заходять підготовлені офіцерські групи, до складу яких входять спецслужби.

Їх мета діяти лише у прикордонні. Це невелика зона, декілька кілометрів уздовж державного кордону протяжністю одна тисяча км. І вони намагатимуться вчиняти терористичні дії проти цивільного населення або військовослужбовців

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