Залужний не вірно оцінив росіян.

Українське командування недооцінило готовність Кремля йти на втрати заради знищення України. Про це заявив колишній головнокомандувач ЗСУ, а нині посол України в Лондоні Валерій Залужний, виступаючи на форумі "Україна змінює світ", організованого виданням NV.

За словами генерала, у своїх планах він виходив з очікування, що тяжкі втрати російської армії змусять росіян зупинитися. Однак така оцінка виявилася хибною.

"Це була абсолютно моя помилка. На сьогодні ми бачимо, що людський ресурс для Росії є найдешевшим. Росія точно не рахується з людськими втратами і готова досягати своєї мети через найважчі втрати. Це потрібно враховувати", – сказав Залужний.

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Разом з тим він висловив переконання, що нанесення максимальних втрат росіянам все одно залишається актуальним завданням Сил оборони України.

Російські втрати у війні: останні новини

Як писав УНІАН, станом на кінець січня російські опозиційні журналісти встановили імена понад 90 тисяч російських військових, ліквідованих на війні в Україні. Йдеться лише про тих, про чию смерть стало відомо публічно.

За даними Генштабу ЗСУ, станом на ранок 19 лютого російські втрати загалом становлять понад 862 тисячі убитими та пораненими.

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