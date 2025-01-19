Цей рік був для загарбників найбільш важким.

У 2024 році окупаційна армія Російської Федерації втратила в Україні понад 434 тисяч своїх військовослужбовців.

Такі дані в інтерв'ю ТСН.Тиждень навів головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Він зазначив, що минулого року російські загарбники втратили більше солдатів, ніж за два перших роки повномасштабного вторгення:

"За нашими підрахунками, загальні втрати склали понад 434 тисячі особового складу. З них близько 140 тисяч - загиблі. За цей рік бойових дій противник втратив більше, ніж за два попередніх роки війни".

Втрати Росії в Україні

Згідно з останніми даними Генерального штабу Збройних сил України, за весь час повномасштабної війни російська загарбницька армія втратила близько 818 тисяч 740 солдатів.

Відео дня

Британське міністерство оборони повідомило, що у 2022-му році російська армія втратила на війні проти України понад 105 тисяч військових, у 2023-му - майже 253 тисячі, а у 2024 році - більше 429 тисяч.

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