Раніше цю посаду обіймав бригадний генерал Олександр Тарнавський.

Кілька днів тому заміна відбулася командувача оперативно-тактичного угруповання військ "Донецьк". Про це пише Українська правда з посиланням на поінформованих співрозмовників у Силах оборони.

"Бригадний генерал Олександр Тарнавський, який командував оперативно-тактичним угрупованням військ "Донецьк", до якого входить низка найважчих ділянок фронту на Донеччині, зокрема Покровськ, пішов з посади. Новим командувачем "Донецька" став начальник штабу цього ОТУ генерал-майор Віктор Ніколюк", – зазначає видання.

Як повідомляється, генерал Тарнавський пішов з посади з власної ініціативи. Він мав проблеми зі здоровʼям.

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Призначений на його місце Ніколюк уже кілька місяців був начальником штабу в цьому ж ОТУ і, за даними видання, непогано обізнаний з обстановкою. Як припускає один зі співрозмовників УП, Ніколюк, імовірно, замінить Тарнавського і на посаді командувача 9-го армійського корпусу.

Зазначається, що у зоні відповідальності ОТУ "Донецьк" перебувають одразу кілька найскладніших нині ділянок фронту – частина російського виступу на дорозі Покровськ-Костянтинівка (інша частина – у зоні ОТУ "Луганськ"), сам Покровськ, межа Донецької та Дніпропетровської областей, а також Новопавлівський напрямок (села Багатир, Комар).

Хто такий Віктор Ніколюк

Віктору Ніколюку 49 років. Він найбільш відомий як колишній командувач Оперативного командування "Північ", який у 2022 році керував обороною Чернігова.

10 березня 2022 року Ніколюка удостоїли звання Героя України.

Певний час він відповідав за підготовку військовослужбовців у командуванні Сухопутних військ.

Як повідомляв УНІАН, Тарнавський заступив на посаду командувача ОТУ "Донецьк" у грудні 2024 року після стрімкого просування росіян в напрямку Покровська та звільнення Олександра Луценка.

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