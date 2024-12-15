Покровський напрямок протягом декількох місяців є місцем, де точаться одні з найзапекліших боїв на східному фронті.

На тлі просування російських окупаційних військ у Донецькій області Україна призначила нового командувача оперативно-тактичного угруповання військ "Донецьк". Генерала Олександра Луценка на цій посаді змінив генерал Олександр Тарнавський.

Про це пише CNN із посиланням на неназване джерело. Зазначається, що таке рішення було прийнято після того, як Луценко піддався жорсткій критиці за нездатність зупинити наступ російських військ на ключове місто – Покровськ.

Покровський напрямок протягом декількох місяців є місцем, де точаться одні з найзапекліших боїв на східному фронті, оскільки Росія намагається наблизитися до Покровська. Це місто є стратегічною ціллю Москви.

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"Його захоплення російськими військами стало б найбільшою поразкою України за останні місяці і ускладнило б зусилля України, спрямовані на те, щоб зрушити з мертвої точки, в той час як російські війська чинять серйозний тиск на лінії фронту на сході країни", – йдеться у матеріалі.

Війна в Україні: ситуація на Донеччині

ЗСУ відкинули окупантів біля Піщаного на Покровському напрямку. Про це повідомив проєкт DeepState. На цій ділянці фронту між ЗСУ та росіянами відбувся зустрічний бій – ворог відкотився до посадок біля Шевченка.

Також повідомлялося, що росіяни вивісили триколор на будівлі міської ради в Кураховому Донецької області. Ворог продовжує просувати вглиб населеного пункту.

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