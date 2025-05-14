Однак росіяни все ще можуть нарощувати сили, адже в них є потенціал, зазначив речник угруповання.

У ворога, який перебуває в межах території України, спостерігається "старішання" контингенту - віковий показник зріс. Про це сказав речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов в ефірі Київ24, говорячи про нинішній якісний склад живої сили противника.

"Є певні ознаки і недисциплінованості, і низького морального стану в тому числі. І є дуже жорстке, антигуманне покарання людей, які просто відмовились йти безпосередньо в штурм. Все це в них є. Плюс хочу зазначити, що є ознака старішання їхнього контингенту, суто вікове. У них росте середній вік бійця саме на території нашої держави", - розповів Трегубов.

Водночас він зауважив, що все ж ворог має великий контингент, є різні підрозділи.

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За словами Трегубова, росіяни готові до інтенсифікації боєзіткнень і все ще мають потенціал для нарощування своїх сил.

Він зазначив, що на фоні переговорів про зустріч у Туреччині лідерів України та РФ, на полі бою відбувається висока інтенсивність бойових зіткнень. І ознак того, що вона буде найближчим часом якось змінюватись не спостерігається.

"Ми можемо спостерігати те, що росіяни готові до інтенсифікації. І вже проводять її на окремих напрямках. Про те що вже є: ми бачимо, що, наприклад, є конкретне збільшення бойових зіткнень на Покровському напрямку і на Новопавлівському напрямку. І в принципі, росіяни можуть нарощувати сили, в них є потенціал", - підкреслив Трегубов.

Плани РФ на тлі переговорів - що відомо

Як повідомляв УНІАН, народний депутат України, член комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський заявив нещодавно, що Росія нарощує чисельність війська, яке залучено у війну проти України. Зокрема, до кінця 2025 року РФ має намір мобілізувати ще 300-400 тисяч осіб. За словами нардепа, плани росіян свідчать про те, що агресор має наміри продовжувати війну.

При цьому російський диктатор Володимир Путін запевняє світ, що підтримує встановлення перемир’я.

Як пише The Wall Street Journal, американський президент Дональд Трамп протягом останніх тижнів у приватних розмовах скаржився своїм радникам, що правитель РФ не хоче завершувати війну проти України. Він також "висловлював здивування деякими військовими діями Путіна, зокрема бомбардуванням районів, де перебувають діти".

Примітно, що на початку року Трамп вважав, що на шляху до завершення війни переконувати Київ буде важче, ніж Москву. Нещодавно високопоставлені представники американської адміністрації визнали, що Росія залишається найбільшою перепоною.

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