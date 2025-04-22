Плани РФ свідчать про те, що агресор має наміри продовжувати війну.

Росія до кінця 2025 року збирається мобілізувати до своєї армії ще приблизно 300-400 тисяч військових. Про це розповів народний депутат України, член комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

"Росія – і нам розвідка постійно про це доповідає – нарощує збройні сили, які залучені у війні проти України. Якщо пів року тому це було 570 тисяч військовослужбовців, зараз це 610−615 тисяч. Росія до кінця 2025 року має намір ще мобілізувати 300−400 тисяч", – повідомив нардеп в інтерв'ю Radio NV.

За словами Веніславського, такі дані свідчать про те, що Російська Федерація має наміри продовжувати вести війну.

Відео дня

Війна в Україні: важливі новини

Видання WP повідомило, що під час нового раунду переговорів щодо України в Лондоні США можуть запропонувати офіційне визнання окупованого Криму територією Росії, а також заморозити лінію фронту. В обмін на визнання Криму російською територією Москва має припинити військові дії в Україні.

Водночас президент України Володимир Зеленський каже, що Київ не визнає юридично російську окупацію Криму.

"Нема про що говорити. Це поза нашою Конституцією. Це наша територія, територія народу України", – наголосив він

Щодо тимчасово окупованої Запорізької АЕС, то без України вона не працюватиме. Там має бути український технічний персонал, каже глава держави.

Вас також можуть зацікавити новини: