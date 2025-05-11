Ще кілька місяців тому Трамп обіцяв завершити російсько-українську війну за 24 години.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп обіцяв швидко завершити війну Росії проти України та війну в Газі. Проте зараз він усвідомлює, що зробити це буде складно.

Як пише The Wall Street Journal, минулого тижня під час виступу перед провідними донорами Трамп назвав припинення війни Росії проти України "зростаючим розчаруванням, яке не дає йому спати ночами". Він також зазначав, що російський диктатор Путін на переговорах займав "особливо жорстку" позицію і хотів отримати "все", маючи на увазі Україну.

Ще кілька місяців тому Трамп обіцяв завершити російсько-українську війну за 24 години. Потім терміни збільшилися. Сам Трамп пояснював свою обіцянку про 24 години тим, що він пожартував.

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"Якби він не обіцяв подібні речі неодноразово протягом кампанії, було б вкрай несправедливо критикувати його за те, що він не зміг їх досягти. Але він це зробив", – наголосив професор зовнішньої політики США в Університеті Пердью Кайл Хейнс.

Протягом останніх тижнів американський президент у приватних розмовах скаржився своїм радникам, що правитель РФ не хоче завершувати війну проти України, а обидві сторони відмовляються йти на компроміс. Він також розпитував радників, чи не думають вони, що з часів першого президентського терміну Трампа Путін змінився.

Також, за даними джерел видання, президент США "висловлював здивування деякими військовими діями Путіна, зокрема бомбардуванням районів, де перебувають діти".

Примітно, що на початку року Трамп вважав, що на шляху до завершення війни переконувати Київ буде важче, ніж Москву. Нещодавно високопоставлені представники американської адміністрації визнали, що Росія залишається найбільшою перепоною. Зокрема, Москва не погоджується на безумовне 30-денне припинення вогню, яке вже підтримав Київ. У Кремлі вимагають ще більших поступок від України.

Не допомогло прискорити завершення війни навіть відсторонення Кіта Келлога після того, як на нього поскаржилася Росія. Тоді спецпосланця замінили на Стівена Віткоффа. Він неодноразово тиснув як на РФ, так і на Україну, щоб вони погодилися на деякі умови, які їм не подобаються. Тепер ж Віткофф каже, що просто хоче посадити обидві сторони за стіл переговорів, чого йому поки що не вдалося зробити.

"Інші американські чиновники також припускають, що Трамп може вважати свою роботу виконаною, якщо він змусить росіян і українців розпочати серйозні прямі переговори. Те, що станеться після цього, буде залежати від них, що дозволить США зосередитися на інших пріоритетах", – додають журналісти.

Війна в Україні: зусилля США щодо завершення війни

Сполучені Штати Америки від початку російського вторгнення підтримували Україну як фінансово, так і дипломатично. Адміністрація минулого президента Байдена також постачала Україні чималу кількість військової допомоги.

З приходом до Білого дому Дональда Трампа військову допомогу було призупинено. США почали працювати над пошуком рішень для завершення війни. Представники Трампа проводили переговори як з Росією, так і з Україною. Було запроваджено мораторій на удари по енергетиці, на що Україна одразу погодилася. Згодом на пропозицію пристала і РФ, але того ж дня атакувала енергетичну інфраструктуру на Донеччині.

Примітно, що днями віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, Росія не може розраховувати, що отримає територію України, яку "ще навіть не завоювала". Він також додав, що якщо РФ не вестиме переговори сумлінно, Америка з цього процесу вийде.

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