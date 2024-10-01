За словами Рютте, Пекін не може і надалі підживлювати найбільший у сучасній історії конфлікт у Європі.

Китай став вирішальним фактором у питанні війни Росії проти України. Про це заявив новий генеральний секретар НАТО Марк Рютте, повідомляє Reuters.

За його словами, Пекін не може і надалі підживлювати найбільший у сучасній історії конфлікт у Європі без того, щоб не зашкодити своїм власним інтересам та репутації.

"Фокус уваги НАТО має бути зосередженим на євроатлантичній безпеці, щоб наше населення знаходилося у безпеці. Але загрози сьогодення дедалі більше перетворюються на глобальні. Тож я буду поглиблювати партнерство із країнами, які є близькими за переконаннями, далекими й близькими, які поділяють наші цінності", - сказав Рютте.

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Він також відзначив роль партнерства НАТО з Євросоюзом, яке дозволяє реалізовувати потенціал співпраці у багатьох сферах - від спільної підтримки України до протидії гібридним загрозам:

"Наприкінці цього місяця Австралія, Нова Зеландія та Японія вперше братимуть участь у зустрічі міністрів оборони НАТО. Я сподіваюся зустріти їх та обговорити спільні підходи до вирішення спільних викликів, що постають перед нами".

Водночас, за словами Рютте, вартість підтримки Києва набагато нижча, ніж ціна перемоги Росії у її війні проти України.

Рютте очолив НАТО

Новий генсек НАТО Марк Рютте підтримав зняття заборони для України на далекобійні удари по цілях в РФ. При цьому, за його словами, такі рішення повинні ухвалювати союзники, які передають цю зброю.

Як сказав Рютте, Україна веде оборонну війну, а не загарбницьку, водночас, "є міжнародне право, і відповідно до міжнародного права це право не закінчується на кордоні".

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