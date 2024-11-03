Військові медики будуть виконувати обовʼязки у стабілізаційних пунктах бригад.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський ухвалив рішення посилити медичні служби в зоні бойових дій. При цьому військові медики будуть задіяні виключно на медичних посадах, і точно не будуть направлятися у піхоту. Про це розповів речник Генерального штабу ЗСУ Дмитро Лиховій, коментуючи заяву народної депутатки Мар’яни Безуглої про те, що Генштаб ухвалив рішення про переведення медиків до піхотних бригад.

Як зазначив Лиховій у коментарі Радіо Свобода, для посилення медичних служб буде задіяно медичний персонал із закладів охорони здоровʼя, тобто госпіталів медичних сил збройних сил України. При цьому медики будуть задіяні лише на медичних посадах і будуть виконувати обовʼязки у стабілізаційних пунктах бригад.

Лиховій зазначив, що посилення стабпунктів фахівцями-медиками відбувається за запитом командирів бойових частин. Основне завдання медиків – оперативна стабілізація поранених на місці, бо чим швидше поранений військовослужбовець отримає фахову медичну допомогу, тим більші його шанси на виживання.

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За його словами, це буде відбуватися на ротаційній основі, тобто медиків відправлятимуть у відрядження:

"Ще раз наголошу військових медиків не переводять у піхоту, як дехто інтерпретує. Військові медики і далі працюватимуть за своїм безпосереднім фахом, але у відрядженні на лінії фронту і потім повернуться на своє основне місце служби".

Війна в Україні - мобілізація

Як повідомляв УНІАН, голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко висловився за військовий вишкіл жінок. За його словами, чим більша загальна навченість населення до спротиву, його консолідація та вміння злагоджено взаємодіяти між групами та за статевою чи професійною ознакою, тим менше ворог хоче воювати.

А очільниця волонтерського проєкту Victory drones Марія Берлінська заявляла, що в Україні потрібна мобілізація жінок, інакше нам доведеться здатися, і тоді вся країна буде в братських могилах.

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