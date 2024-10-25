Зазначається, що загальна навченість населення до спротиву відлякує ворога.

Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко висловився у підтримку військової підготовки жінок.

"Чи потрібно це буде зараз призивати жінок? А чому не варто підготувати їх, навчати? Це ж не обов'язково призвати", - каже військовий.

За його словами, чим більша загальна навченість населення до спротиву, його консолідація та вміння злагоджено взаємодіяти між групами та за статевою чи професійною ознакою, тим менше ворог хоче воювати.

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"Чим більше ми будемо мати планів дій, чим більше ми будемо мати підготовлених людей до спротиву, чим краще ми будемо озброєні - тим менше мотивації у Росії воювати й нападати на нас... План дій треба мати такий, щоб розраховувати найгіршу ситуацію, а краща - прийде сама. Тобто завжди виклики і проблеми потрібно розглядати з найгіршої сторони. Так як військові операції розглядаються. Вони завжди розглядаються з найскладнішого варіанту і з найнегативніших результатів її проведення. Для того, щоб убезпечити й мінімізувати ризики", - підсумував він.

Мобілізація жінок в Україні - що повідомлялося

За даними Міністерства оборони, наразі загальна чисельність жінок у Збройних силах України - 68 000, з них військовослужбовиць - понад 48 000. Безпосередньо в зоні бойових дій перебувають близько 5 000 військовослужбовиць.

Нещодавно посол України у Великій Британії Валерій Залужний, що у ЗСУ будуть призивати жінок, якщо це буде необхідно, щоб врятувати Європу від війни.

Згідно з законом України про мобілізацію, жінок можуть мобілізувати до війська лише за добровільною згодою. Водночас на військовий облік повинні стати всі жінки, які здобули медичну або фармацевтичну спеціальність, віком від 18 до 60 років.

Питання обов’язкової служби жінок зараз навіть не обговорюється, заявив народний депутат, член комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко.

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