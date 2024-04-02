У такий спосіб Сили оборони суттєво ускладнили логістику росіян на цьому напрямку.

Українські захисники підірвали наземним роботом-камікадзе Ratel S міст у селі Іванівське на Бахмутському напрямку Донецької області. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Працює наземний робот-камікадзе Ratel S. Захисники підірвали роботом міст у селі Іванівське Донецької області, чим суттєво ускладнили логістику росіян", – заявив він.

Федоров розповів, що Ratel S – це наземний робот від розробників Brave1. За його словами, військові його використовують як мобільну боєголовку, що несе протитанкові міни чи бойовий модуль.

"Він працює дистанційно, а отже, оператор з безпечного місця може підірвати ворожий танк або бліндаж. Працюємо над тим, щоб технологій в армії було більше. Маєте круту розробку, яка посилить військових, – подавайте її на Brave1 та отримуйте гранти на розвиток", – наголосив урядовець.

Використання роботів у війні в Україні

Про те, що Україна запускає серійне виробництво бойових роботів Ratel S, стало відомо у жовтні 2023 року. Тоді він успішно пройшов випробування.

Цей робот призначений для знищення ворожої бронетехніки на полі бою. У нього є спеціальна ніша для протитанкової міни, а також він може використовуватися з мінометними мінами, які прив'язують до платформи.

У березні 2024 року видання WSJ писало, що Україна все активніше виводить роботів на поле бою. Примітно, що один із розроблених українськими військовими безпілотників, призначений для транспортування боєприпасів, скидання мін і вибухів на російських позиціях, коштує лише 35 тисяч гривень.

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