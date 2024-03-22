Наземні дрони зазвичай стикаються з більшими перешкодами, ніж безпілотники в повітрі та у воді, що пов’язано з необхідністю орієнтуватися навколо будівель і по нерівній місцевості.

Після вторгнення Росії два роки тому Україна зробила революцію у війні, використовуючи безпілотники в повітрі та на морі. Тепер вона хоче зробити те саме з безпілотними наземними транспортними засобами. Водночас, як пише The Wall Street Journal, ця ініціатива стикається з проблемами.

"Наземні дрони зазвичай стикаються з більшими перешкодами, ніж безпілотники в повітрі та воді, не в останню чергу це пов’язано з необхідністю орієнтуватися навколо будівель і по нерівній місцевості. І хоча великі виробники зброї десятиліттями випробовували наземні безпілотники, США та їхні союзники масово їх не розгортали", - пише видання.

Як зазначає Brave1, українське урядове агентство, яке вивчає пропозиції щодо нової зброї, із понад 1300 пропозицій, надісланих з початку війни, понад 140 стосуються UGV. Brave1 каже, що більше 50 безпілотників було випробувано в умовах, схожих на бойові, і що агентство наразі видало 56 грантів на 41 проект.

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Наземні колісні дрони не є чимось новим, зазначає WSJ. Французька армія створила вибухонебезпечні наземні безпілотники ще в 1915 році, а британці та німці розробили їх під час Другої світової війни. Перші спроби були визнані неефективними з огляду на вартість. Відтоді такі роботи зазвичай використовувалися для знешкодження бомб, не набуваючи більшого поширення.

"Земля є більш складним місцем для безпілотників, ніж море та повітря, де у вас значно більше вільного простору", — сказав Тревор Тейлор, директор мозкового центру Royal United Services Institute. Водночас удосконалення технологій, які забезпечують автономність, зв’язок і датчики для роботів, тепер роблять транспортні засоби більш життєздатними.

Крім того, зазначають українські розробники, вони прагнуть до максимального спрощення конструкції. "Ми беремо будь-які матеріали, навіть мотлох, які є в нашому розпорядженні. Ми не можемо сидіти, чекаючи дорогого обладнання", - зазначає один із розробників.

Так, один із розроблених українськими військовими безпілотників, призначений для транспортування боєприпасів, скидання мін і вибухів на російських позиціях, коштує лише 35 тисяч гривень, що еквівалентно близько 900 доларів. Двигуни в ньому від транспортера, схожого на Segway, а контролери від транспортних засобів з дистанційним керуванням.

Наземні дрони на полі бою

Безпілотні машини мають велике значення в сучасній війні, оскільки вони набагато менш вразливі та більш ефективні у порівнянні з традиційною військовою технікою.

Зокрема, нещодавно в Україні створили універсальний наземний дрон "Довбуш", призначений для виконання різних завдань, наприклад, розмінування та транспортування поранених. Його вартість - 350 тисяч гривень.

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