Один такий "малюк" може нести протитанкові або мінометні міни.

Український наземний робот Ratel S успішно пройшов польові випробування. Тепер буде запущено серійне виробництво.

Відзначається, що розробка створена українськими фахівцями в рамках Defense Tech-розробок Brave 1.

"Racel S несе протитанкові міни та бойовий модуль. Таким чином, оператор може підірвати техніку противника з безпечного місця. Ratel S вже пройшов польові випробування і запущений в серійне виробництво",- повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у соцмережі Х.

Ratel S - це наземний робот-камікадзе, який призначений для знищення ворожої бронетехніки на полі бою. У нього є спеціальна ніша для протитанкової міни, а також він може використовуватися з мінометними мінами, які прив'язують до платформи.

Роботизована платформа може розігнатися до 24 км/год, а дальність використання - 6 км. При цьому без підзарядки він може працювати до 2 годин.

Також Федоров і Ukraine Weapons Warfare опублікували відео з випробувань цього робота.

Розробка дронів-камікадзе в Україні - робот "Лють"

Віце-прем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій України - Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив 30 вересня, що український бойовий робот "Лють" вже пройшов польові випробування.

Наземний дрон оснащений танковим кулеметом, камерою 360° і броню, яка захищає від стрілецької зброї і уламків.

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