Також військовий сумнівається в тому, що окупанти підуть в лобову атаку на Костянтинівку.

Російські окупанти навряд чи підуть в лобову атаку на Костянтинівку, тому що це не буде швидко. Також для ЗСУ важливо утримувати Часів Яр.

Таку думку в інтерв'ю Громадському висловив Вадим Крикун із позивним "Янкі", командир 5-го батальйону спеціального призначення 12-ї бригади Нацгвардії "Азов". "Це дуже складне питання. Я не впевнений, що вони будуть іти у лобову атаку на Костянтинівку. Тому що це питання швидкості і забере в них чималий період часу", - сказав він.

Крикун зазначив, що у українських військових наскільки було можливо і на скільки дозволив час , були підготовлені додаткові рубежі оборони, завдяки яким вдається стримувати наступ ворога.

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"Тобто, якщо вони будуть далі іти так, це буде довго і завдасть їм величезних втрат", - зазначив військовий.

"Янкі" зазначив, що якщо окупанти почнуть маневрувати, або підуть флангово, з Покровська або Часового Яру, це вже питання більш стратегічного характеру і буде досить складно.

Як пояснив військовий, "Часів Яр - це висота, з якої прекрасно можна здійснювати артобстріл аж навіть Дружківки".

Ситуація в Часовому Яру

27 січня речник ОТУ "Луганськ" підполковник Дмитро Запорожець розповів, що упродовж останнього тижня окупанти посилили тиск на Сили оборони України на напрямку Часового Яру. У кількох місцях каналу Сіверський Донець вони підірвали труби, щоб створити проходи для звійськової техніки.

А 28 січня оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" повідомило, що у міській забудові Часового Яру тривають бої з російськими окупантами. По укріпленнях Сил оборони в Часовому Яру було здійснено майже 140 артобстрілів.

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