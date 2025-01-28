У Часовому Яру і Торецьку точаться міські бої, - 'Хортиця'

Крім того, Покровський напрямок залишається одним з найгарічіших. Там росіяни пожвавили штурми, зокрема за підтримки бронетехніки.

У міській забудові Часового Яру і Торецька Донецької області тривають бої з російськими окупантами, повідомляє оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця".

Зазначається, що ворог за підтримки артилерії продовжує штурмувати позиції на Краматорському і Торецькому напрямках. Тривають важкі бої в міській забудові Часового Яру та Торецька. По укріпленнях Сил оборони в Часовому Яру було здійснено майже 140 артобстрілів, у Торецьку – понад 80.

Поблизу Білої Гори ворог намагався атакувати за підтримки бронетехніки. Українські БПЛА знищили танк і БМП росіян, ще один танк і дві ББМ пошкоджені.

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В напрямку Щербинівки для доставки особового складу загарбники застосовували автотехніку. Колона із п’яти автомобілів була знищена ще на підході до рубежу висування.

На Харківському напрямку Сили оборони успішно відбивали ворожі атаки у Вовчанську.

На Куп’янському напрямку російські війська штурмували українські позиції поблизу Дворічної, Нової Кругляківки і Піщаного, а на Лиманському напрямку ворог атакував у районах Новоєгорівки, Копанок, Макіївки, Тернів, Зеленої Долини, Зарічного та Колодязів. Втрат позицій не допущено.

Безуспішними були наступальні дії армії РФ в районі Білогорівки – на Сіверському напрямку.

Водночас у "Хортиці" зазначили, що покровський напрямок залишається найгарячішим на усій лінії бойового зіткнення. Переважно без застосування бронетехніки ворог вів наступальні дії у районах населених пунктів Водяне Друге, Зелене Поле, Єлізаветівка, Миролюбівка, Сухий Яр, Удачне, Котлярівка, Успенівка, Преображенка, Богданівка, Дачне та Улакли.

Важкі бої тривали в населених пунктах Лисівка, Котлине, Зелене, Надіївка, Шевченко і Янтарне.

Сили оборони завдають росіянам значних втрат у живій силі і техніці. Вживаються заходи для недопущення погіршення тактичного положення.

На Новопавлівському напрямку російська армія атакувала у Великій Новосілці та в районі Костянтинополя і Роздольного. Тривають важкі оборонні бої.

Війна в Україні - останні новини з фронту

Російські загарбники намагаються прорвати українську оборону на Краматорському та Торецькому напрямках. Як розповів речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин, бойові дії високої інтенсивності тривали у міській забудові Часового Яру та Торецька.

Тим часом зʼявилися повідомлення про те, що війська КНДР відступили від лінії фронту на Курщині. Sky News із посиланням на українських військових пише, що північнокорейські солдати або роблять висновки з помилок, яких припустилися під час перших зіткнень із Силами оборони України, або займаються лікуванням поранених, або чекають на підкріплення.

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