Загарбники намагаються розширити лінію бойового зіткнення саме на напрямку Часового Яру.

Упродовж останнього тижня російські окупанти посилили тиск на Сили оборони України на напрямку Часового Яру.

У кількох місцях каналу Сіверський Донець вони підірвали труби, щоб створити проходи для застосування техніки під час проведення наступальних дій. Про це розповів речник ОТУ "Луганськ" підполковник Дмитро Запорожець, як повідомляє пресцентр Угруповання Об'єднаних сил.

"Активність на Часовому Яру збільшилась. За останній тиждень противник значно посилив тиск на Сили оборони України, активніше почав застосовувати техніку, як-от бойові броньовані машини разом з десантом. У декількох місцях каналу Сіверський Донець він підірвав труби з метою створення проходів для застосування техніки для подальших штурмових дій, (можливо, навіть мотоциклів), для налагодження логістичного забезпечення наступальних підрозділів, а також для наступальних дій", - сказав Запорожець.

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За його словами, таким чином росіяни намагаються розширити лінію бойового зіткнення саме на напрямку Часового Яру. Він підтвердив, що на південно-східних околицях на напрямку Часового Яру зафіксована наявність російського спецзагону "Ахмат" та формування "Русич". Підполковник розповів, що в перехопленнях чути, як ворог застосовує військову термінологію, що свідчить про його навченість у штурмових діях і розуміння щодо застосування штурмових підрозділів. Речник додав:

"Наскільки вони навчені - оцінити важко, адже стрілецькі бої відбуваються не так часто, а ворог тисне на позиції, використовуючи артилерійські обстріли, застосовуючи FPV-дрони. За минулий тиждень на всій операційній зоні було застосовано 999 FPV-дронів".

Війна в Україні - ситуація на фронті

Російські окупанти перебувають на значній частині селища Велика Новосілка на Донеччині, але підрозділи ЗСУ не потрапили в оточення, бо встигли відійти ближче до околиць. Про це розповів речник оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця" Віктор Трегубов.

Він також повідомив, що на Покровський напрямок припадає майже половина бойових зіткнень, які взагалі відбуваються на фронті.

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