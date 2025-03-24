Він закликав українців менше читати новин про Трампа і більше думати про військових.

Перемир'я з росіянами означатиме в майбутньому подальше їхнє просування в Україні, а хто цього не розуміє, тому варто вивчати історію.

Таку заяву зробив Назар Горішний на позивний "Спец" - командир другої роти ударних безпілотних авіаційних комплексів батальйону "Пегас" 1 танкової бригади в інтервю Суспільному.

Горішний не вірить в те, що президенту США Дональду Трампу вдасться встановити мир в Україні. Він сказав, що ані він сам, ані його побратими не мають часу перейматися новинами з-за кордону. Також він порадив і українцям не перейматися новинами про Трампа, а більше думати про тих, хто воює.

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"Думайте про хлопців, які воюють. Їм не до Трампа, а до того, щоб вас захистити. Миру вам хочеться? Який мир? Яке припинення вогню? Ви історію вивчали? Хочеться сказати людям: прочитайте історію. Скільки вам потрібно перемир'їв, щоб ви зрозуміли, перемир'я - це в майбутньому подальше просування. І ніхто цього не може зрозуміти, бо їм дуже тут важко", - сказав військовий.

"Спец" порадив цивільним більше уваги приділяти військовим, замість того, щоб читати новини.

"Всі на стресах, у кав'ярні не можуть каву попити, бо новини якісь з'явилися. Все, в них - стрес, треба піти "лупнути" коньячку на вечір. "Стресують", бо вони не можуть спокійно вийти надвір, бо ТЦК ловить. Стрес, тяжко для них, хочуть закінчення війни. Вони не подумали, що в солдатів стрес більший, вони можуть втратити життя. Пріоритети виставляйте", - закликав українців Горішний.

Горішний вважає, що будь-яке перемир’я з РФ буде лише тимчасовим.

"Всі кажуть, що два-три роки Росії треба. Та ні. Я он відпочив, за місяць вже був готовий воювати, назад повертатися. Після того, коли звільнився. Я вже хотів, мені вже кортіло. Людині, яка не має поранення, ампутації, два-три місяці повністю вистачає, щоб знову піти в наступ. І вже зі знаннями, з ясною головою він буде думати набагато краще", - поділився військовий.

Він зауважив, що за два-три роки можна й забути, як воювати. "При припиненні вогню на місці Росії я б три місяці почекав - і далі. Вони стають жорстокішими з кожним роком. Ми вбиваємо їх, вони - нас. Все на помсті зараз базується", - сказав Горішний.

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