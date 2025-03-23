Чиновник додав, що наступним кроком буде обговорення припинення вогню в Чорному морі.

Адміністрація президента США Дональда Трампа побачила прогрес у процесі припинення вогню між РФ та Україною, який ніби то почалося після розмови самого Трампа з російським диктатором Путіним.

Про це заявив радник Білого дому з національної безпеки Майкл Волц, передає CBS News. Журналісти йому нагадали, що Україна погодилась на пропозицію Трампа про 30-денне припинення вогню без будь яких умов, навідміну від РФ, яка заявила, що обмежить удари лише по енергетичній інфраструктурі.

І в зв'язку з цим у чиновника попросили уточнити, то яка ж мета тоді була у діалогу Трампа з Путіним. На що Волц відповів, що вони наближаються до миру в Україні більше, ніж будь-коли раніше. За його словами, все почалося з того, що президент Трамп переговорив як з очільником Кремля, так і з українським президентом Володимиром Зеленським, після чого вони з держсекретарем Марко Рубіо залучили росіян та українців до переговорів на своєму рівні.

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"Тепер у нас є технічні групи, насправді з українцями та росіянами в одному приміщенні, які проводять переговори на близьких відстанях. Прогрес буде, у нас є це припинення вогню з повітря по інфраструктурі. Це сталося відразу після розмови Трампа з Путіним цього тижня", - розповів Волц.

Чиновник додав, що наступним кроком буде обговорення припинення вогню в Чорному морі, щоб можна було перевозити зерно, паливо та відновити торгівлю в цьому регіоні. Після цього планується перейти до обговорення лінії контролю, яка фактично є передовою.

"І це стосується механізмів перевірки, миротворців, заморожування ліній там, де вони є, а потім, до більш широкого та постійного миру, який передбачатиме дискусію про території для досягнення постійного миру", - поділився планами представник Білого дому.

30-денне припинення вогню

Таку ідею висунув Трамп. На неї вже погодився Зеленський, якого у Трампа звинувачували у небажанні закінчувати війну. Американці сподівалися, що на цю пропозицію пристане і Путін, але не так сталося, як гадалося. Замість згоди Путін висунув Трампу цілу низку вимог.

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