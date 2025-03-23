Він висловив думку, що люди, які на початку 2022 року доєдналися до війська, які самі прийшли та знайшли своє місце в строю – це активний прошарок українського суспільства.

Добровольцям теж страшно, але вони розібралися і знають, що робити і як з цим бути.

Про це сказав офіцер 412 полку Nemesis Павло з позивним "Гараж" в інтерв'ю Укрінформу. Він згадав початок повномасштабного вторгнення і рішення долучитися до ТрО. "Коли все починалося у 2022 році, це був великий шок, стрес... Це був перший час: гелікоптери у Вишгороді, літаки в районі Гостомеля, повітряні бої. Я подумав, що момент для виїзду в безпечне місце втрачений. Тобто дороги забиті, безпечніше залишитися у центрі Києва, вдома", - розповів військовий.

"Ми бачимо ці колони, які заходять у Чернігів, Чорнобиль, стоять під Києвом. Треба щось робити. Нас було троє друзів. Один із нас мав бойовий досвід в АТО, але його побратими вже були на марші, і єдине, куди можна було доєднатися, – це ТрО. Ми думали, що росіяни приїдуть прямо в Київ", - поділився пережитим "Гараж".

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Він відверто сказав, що тоді йому було дуже страшно, так як ніколи в житті. "Було дуже страшно. Я навіть не можу передати. У житті так більше не боявся. Я не боявся так сильно, навіть коли вперше брав участь у стрілецькому бою. Бо тоді я просто прийшов і зрозумів, що не піду звідси. Але в ті перші дні мені було так страшно, що аж нудило", - сказав військовий і додав, що потім звик.

Він висловив думку, що люди, які на початку 2022 року доєдналися до війська, які самі прийшли, розібралися, знайшли своє місце в строю – це активний прошарок українського суспільства.

"Найкраща організація, яку я бачив, була в роті ТрО. Там були 100% добровольців, жодного мобілізованого. Ви уявляєте, який у нас був настрій? Та ми готові були лопатами росіян убивати", - підкреслив "Гараж".

Він висловив думку, що нинішня армія – це зріз суспільства, адже усе те саме, що й у цивільному житті, є в армії. "У мене в підрозділі було три адвокати, два електрики, люди з бізнесу. Я теж прийшов із бізнесу. І всі тоді були заряджені на одну ціль – відбивати ворога. Ми маємо захищати країну. Це відчуття, які неможливо передати. У ТрО це відчувалося особливо сильно. Такого добровольчого завзяття в армії я більше не відчував", - поділився військовий.

Інші новини про військових

17 березня "азовець" Андрій Кориневич з позивним "Корінь" розповів, що добровольців у війську стає дедалі менше. А повільна мобілізація пов'язана з провалом інформаційної політики. "Мобілізація потрібна, нам потрібні люди у війську, бо, на превеликий жаль, солдати гинуть, війна не зупиняється. У нас люди готові виїжджати, тонути в Тисі замість того, щоб захищати свою Батьківщину", - висловився Кориневич.

Раніше інший військовий розповів, чому з родиною вирішив поїхати з України. Він зауважив, що у 2022 році добровольцем йшов захищати свій дім, не маючи жодного військового досвіду і вважав, що все зробив правильно. Але відтоді все змінилось.

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