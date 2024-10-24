Місто Вовчанськ на Харківщині зруйновано вщент, місцевих мешканців вже практично немає, по території нишпорять свині та інші свійські тварини у пошуку їжі. Про це розповів начальник групи взаємодії зі ЗМІ 1-го прикордонного загону бригади ДПСУ "Гарт" Олександр Даниленко в ефірі телеканалу Київ24.
Він зазначив, що "Гарт" відповідає за ділянку фронту на всьому Вовчанському напрямку, в тому числі і саме місто.
За словами Даниленка, після втрати Агрегатного заводу ворог дуже активізувався, почав проводити більше штурмових дій, більше використовувати різноманітного озброєння. Це артилерія, міномети, КАБи та інше.
"Ворог намагається [захопити місто], але наші хлопці разом з іншими підрозділами Сил оборони України стримують його. У ворога нічого не виходить. Ситуація під нашим контролем", - сказав військовий.
За інформацією Даниленка, присутність ворога тут доволі висока. І в живій силі, і в техніці. Відбувається постійний рух, ротації окупантів, що в першу чергу пов’язано з високими втратами, яких зазнає противник.
"Міста практично немає. Місто зруйновано вщент. Не має жодного вцілілого будинку. Місцевих мешканців - де-інде бувають ще, але й ті вже залишають. Наші хлопці розповідають, що там більше зараз в місці військових як наших, так і ворог є. І тварини. Багато тварин свійських, яких господарі не могли забрати з собою. Це в тому числі свині – нишпорять містом, шукають чим би поживитися. Тому що там приватний сектор великий в місті і зрозуміло, що свиней з собою люди не брали", - розповів він про Вовчанськ.
За словами Даниленка, ворог повсякчас запускає КАБи. Але найбільша небезпека, зауважив він, – це міномети і дрони.
"Там кишить небо дронами ворожими, це і FPV, і скиди. Весь час потрібно бути на чеку. Диверсанти намагаються заходити в наш тил, але наші хлопці дуже пильні і знищують", - сказав він.
Загалом ситуація на Харківщині, як повідомив Даниленко, залишається напруженою. Ворог постійно зводить нові укріплення, маскується, встановлює засоби зв’язку. Відбувається рух техніки окупантів. "Але наші аеророзвідкники бачать всі рухи. І наші артилерія і міномети це все відпрацьовують досить продуктивно", - зазначив Даниленко.
Бої на Харківщині: останні новини
Як повідомляв УНІАН, у вересні офіцер бригади "Рубіж" НГУ Володимир Черняк заявляв, що росіяни на Харківському напрямку найактивніше штурмують у районі Вовчанська. Він зазначив, що, про якісь успіхи ворога не йдеться, оскільки вони застрягли у Вовчанську у вуличних боях, а поблизу Глибокого - у них катастрофічна ситуація з логістикою завдяки українським БПЛА-підрозділам.
А невдовзі стало відомо, що бійці Головного управління розвідки зачистили від російських загарбників агрегатний завод у Вовчанську. Територію заводу було передано під контроль ЗСУ після зачистки всіх 30 будівель об'єкта.
У розвідці інформували, росіяни перетворили агрегатний завод на свою пропагандистську "фортецю", задіюючи в її обороні найбільш вмотивовані та професійні підрозділи, серед яких були навіть бійці 45-ї бригади повітряно-десантних військ. Крім того, проти українських розвідників безперервно застосовувалася значна кількість артилерії, ударних дронів-камікадзе, КАБів та важкі вогнеметні системи "Солнцепек". Попри шалений опір ворога, бійцям ГУР МОУ вдалося знищити супротивника, узяти полонених і поповнити обмінний фонд.