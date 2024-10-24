Ворог не має проблем з живою силою та технікою, але українські сили тримають місто під своїм контролем.

Місто Вовчанськ на Харківщині зруйновано вщент, місцевих мешканців вже практично немає, по території нишпорять свині та інші свійські тварини у пошуку їжі. Про це розповів начальник групи взаємодії зі ЗМІ 1-го прикордонного загону бригади ДПСУ "Гарт" Олександр Даниленко в ефірі телеканалу Київ24.

Він зазначив, що "Гарт" відповідає за ділянку фронту на всьому Вовчанському напрямку, в тому числі і саме місто.

За словами Даниленка, після втрати Агрегатного заводу ворог дуже активізувався, почав проводити більше штурмових дій, більше використовувати різноманітного озброєння. Це артилерія, міномети, КАБи та інше.

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"Ворог намагається [захопити місто], але наші хлопці разом з іншими підрозділами Сил оборони України стримують його. У ворога нічого не виходить. Ситуація під нашим контролем", - сказав військовий.

За інформацією Даниленка, присутність ворога тут доволі висока. І в живій силі, і в техніці. Відбувається постійний рух, ротації окупантів, що в першу чергу пов’язано з високими втратами, яких зазнає противник.

"Міста практично немає. Місто зруйновано вщент. Не має жодного вцілілого будинку. Місцевих мешканців - де-інде бувають ще, але й ті вже залишають. Наші хлопці розповідають, що там більше зараз в місці військових як наших, так і ворог є. І тварини. Багато тварин свійських, яких господарі не могли забрати з собою. Це в тому числі свині – нишпорять містом, шукають чим би поживитися. Тому що там приватний сектор великий в місті і зрозуміло, що свиней з собою люди не брали", - розповів він про Вовчанськ.

За словами Даниленка, ворог повсякчас запускає КАБи. Але найбільша небезпека, зауважив він, – це міномети і дрони.

"Там кишить небо дронами ворожими, це і FPV, і скиди. Весь час потрібно бути на чеку. Диверсанти намагаються заходити в наш тил, але наші хлопці дуже пильні і знищують", - сказав він.

Загалом ситуація на Харківщині, як повідомив Даниленко, залишається напруженою. Ворог постійно зводить нові укріплення, маскується, встановлює засоби зв’язку. Відбувається рух техніки окупантів. "Але наші аеророзвідкники бачать всі рухи. І наші артилерія і міномети це все відпрацьовують досить продуктивно", - зазначив Даниленко.

Бої на Харківщині: останні новини

Як повідомляв УНІАН, у вересні офіцер бригади "Рубіж" НГУ Володимир Черняк заявляв, що росіяни на Харківському напрямку найактивніше штурмують у районі Вовчанська. Він зазначив, що, про якісь успіхи ворога не йдеться, оскільки вони застрягли у Вовчанську у вуличних боях, а поблизу Глибокого - у них катастрофічна ситуація з логістикою завдяки українським БПЛА-підрозділам.

А невдовзі стало відомо, що бійці Головного управління розвідки зачистили від російських загарбників агрегатний завод у Вовчанську. Територію заводу було передано під контроль ЗСУ після зачистки всіх 30 будівель об'єкта.

У розвідці інформували, росіяни перетворили агрегатний завод на свою пропагандистську "фортецю", задіюючи в її обороні найбільш вмотивовані та професійні підрозділи, серед яких були навіть бійці 45-ї бригади повітряно-десантних військ. Крім того, проти українських розвідників безперервно застосовувалася значна кількість артилерії, ударних дронів-камікадзе, КАБів та важкі вогнеметні системи "Солнцепек". Попри шалений опір ворога, бійцям ГУР МОУ вдалося знищити супротивника, узяти полонених і поповнити обмінний фонд.

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